НБУ затвердив формат тестування керівників банків під час карантину

НБУ затвердив формат тестування керівників банків під час карантину

Укрінформ
Національний банк деталізував процес перевірки відповідності керівників банків та кандидатів на керівні посади вимогам щодо професійної придатності під час карантину. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У листопаді Національний банк вирішив на період дії карантинних обмежувальних заходів проводити тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції. Вчора, 23 грудня, кваліфікаційна комісія Національного банку затвердила формат та умови такого опитування: воно проводиться під час відеоконференції; хід опитування за участі кандидата фіксується за допомогою відеозапису із застосуванням дистанційного зв’язку; питання та варіанти відповідей виводяться на екран; загальна кількість питань для опитування – 15; триває опитування не більше 25 хвилин; опитування вважається складеним, якщо кандидат надасть 11 і більше правильних відповідей; кандидат, який не склав опитування, матиме право на одну повторну спробу.

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Рішення про проведення тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції було затверджено постановою правління Національного банку №147 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 3 квітня 2020 року №46". Після втрати нею чинності вимоги щодо тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади визначаються відповідно до вимог постанови правління Національного банку №160 від 21 грудня 2020 року "Про затвердження Правил роботи банків України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

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