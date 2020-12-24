Нова лінія електропередачі розширить експорт електроенергії до ЄС - Шмигаль

Лінія електропередачі - Запорізька АЕС - ПС "Каховська" - стане частиною інфраструктури для експорту електроенергії до Європейського Союзу після синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

За його словами, повітряна лінія електропередачі 750 кВ - Запорізька АЕС — підстанція "Каховська" - є першим елементом майбутнього транзитного коридору, який дає можливість значно розширити потужності для експорту української електроенергії до країн ЄС після синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E.

"Будівництво цієї лінії є значущим кроком для розвитку атомної енергетики та для забезпечення енергетичної безпеки України", - зазначив Шмигаль.

Загальна вартість проєкту становить 195 млн. євро. Будівництво фінансувалося коштами міжнародних партнерів — ЄБРР та ЄІБ.

"Важливо, що запуск цієї лінії усуває останні обмеження щодо максимальної потужності в роботі Запорізької АЕС", - нагадав Шмигаль.

Довжина ПЛ 750 кВ - ЗАЕС – «Каховська» - становить 186 км. Вона є основним елементом інвестиційного проєкту, до складу якого також увійшло будівництво підстанції 750 кВ «Каховська» потужністю 2000 МВА зі встановленням двох автотрансформаторів та заходів ліній електропередачі 330 кВ «Каховська» – «Островська» та «Каховська» – «Херсонська» на підстанцію 750 кВ «Каховська».

Нова лінія електропередачі та підстанція 750 кВ з мережевою інфраструктурою 330 кВ підсилить зв’язок Каховського енерговузла з магістральними мережами та збільшить пропускну спроможність перетинів південної частини енергосистеми України.

Як повідомляв Укрінформ, Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць Енергетичного Співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства із загальною оцінкою 61%.