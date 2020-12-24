В Укрзалізниці пояснили, чого чекають від анбандлінгу

Від проведення анбандлінгу в АТ "Укрзаліниця" зростуть вантажоперевезення та покращиться управління в компанії.

Про це під час пресконференції в Києві повідомив голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми втілюємо в життя стратегію анбандлінгу...Чого ми хочемо досягти в рамках трансформації? В першу чергу перетворити архаїчну Укрзалізницю на компанію з ефективною моделлю управління, для того щоб вона стала прибутковою", - сказав Жмак.

Він також додав, що в результаті анбандлінгу відбудеться збільшення обсягів вантажоперевезень, а в результаті та збільшення доходів.

"Ми отримаємо принаймні самоокупність пасажирських перевезень, ми досягнемо скорочення адміністративно-управлінського персоналу", - додав Жмак.

Окрім того, Жмак выдзначив, що в рамках траснформації Укрзалізниці планують досягти особистої відповідальності менеджерів за кожним виокремленим напрямом.

"Звичайно це все ми не зробимо за помахом "чарівної палички", ця трансформація не відбудеться вже завтра, але перші кроки ми вже зробили", - сказав голова правління УЗ.

За його словами, після трансформації, в якості структури Укрзалізниці буде чотири вертикально-інтегрованих напрямки - вантажні превезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" у 2021 році не пропонуватиме підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Анбандлінг - це процес реорганізації великої корпорації з різноманітними активами, який призводить до відокремлення побічних функцій чи активів з метою посилення основної галузі діяльності.