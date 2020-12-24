Данія готова поділитися з Україною досвідом інтеграції ВДЕ у теплопостачання

Представники Українсько-данського енергетичного центру та Данського енергетичного агентства повідомили, що готові поділитися з Україною досвідом з інтеграції відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у теплопостачання.

Про це пише пресслужба Держенергоефективності, передає Укрінформ.

"Данські партнери повідомили, що готові ділитися успішним досвідом Данії у розвитку централізованого теплопостачання і когенерації із інтеграцією відновлюваних джерел енергії. Завдяки ефективній політиці та законодавчому регулюванню Данії вдалося досягти прогресу у підвищенні рівня енергоефективності та декарбонізації", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили стан українсько-данського енергетичного партнерства та сфокусувалися на можливостях співпраці для підвищення енергоефективності у централізованому теплопостачанні та промисловості. Також сторони розглянули шляхи співпраці щодо підвищення рівня енергоефективності централізованого теплопостачання. Як відомо, більша частина цього сектору в Україні знаходиться у зношеному стані і потребує значної модернізації.

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"У світлі глобального тренду «зеленого» переходу та декарбонізації Держенергоефективності впроваджує крос-секторальний підхід до реформ у сфері енергоефективності. Це вкрай необхідно, оскільки рівень енергоємності економіки перевищує європейські показники в середньому у 2 рази", - повідомив Гура.

За підтримки Українсько-данського енергетичного центру проаналізовано дієві шляхи стимулювання підприємств до енергоефективності та разом із Держенергоефективності та Міненерго напрацьовано законопроєкт щодо створення Фонду декарбонізації. Фонд має стати джерелом ефективного цільового використання частини коштів з податку на викиди СО2 для реінвестицій в енергоефективні заходи.