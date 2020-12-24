Промислове виробництво за січень-листопад скоротилося на 6,2% — Держстат

За січень-листопад 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за 11 місяців 2020 року виробництво скоротилося на 7,8% порівняно із січнем-листопадом 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 3,8%.

За січень-листопад 2020 року в Україні було видобуто 20,28 млн тонн кам’яного вугілля (на 13,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,53 млн тонн сирої нафти (на 2,6% менше), 675,3 тис. тонн газового конденсату (на 2,6% більше), 17,73 млрд кубометрів природного газу (на 1,7% менше), 46,10 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 3,5% менше).

Також за 11 місяців 2020 року було вироблено 1,30 млн кубометрів цегли керамічної (на 20,1% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 9,02 млн тонн цементу (на 6,6% більше), 18,42 млн тонн чавуну (на 0,1% менше), 9,12 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 4,9% більше).

Електроенергії за січень-листопад 2020 року було вироблено на 7,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 127,19 млрд кВт-годин.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.