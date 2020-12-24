НБУ відтермінував виконання банками вимог доступності для маломобільних груп населення

Національний банк України на півтора роки відтермінував приведення банківських приміщень до вимог доступності для маломобільних груп населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк відтермінував на вісімнадцять місяців строки приведення банківських приміщень у відповідність до вимог Положення про ліцензування банків. Відтепер банки зобов’язані забезпечити відповідність приміщень вимогам законодавства для належного доступу до них маломобільних груп населення згідно з таким графіком: до 1 липня 2022 року - мінімум 50% приміщень у Києві, обласних центрах і в містах із населенням понад 300 тис. осіб та мінімум 30% приміщень, розташованих у інших населених пунктах. До 1 липня 2023 року - всі приміщення в Києві та в містах з населенням більше 300 тис. осіб та не менше 70% приміщень у інших населених пунктах України та до 1 липня 2024 року - усі приміщення.

Графік було змінено з урахуванням потреби банків у додатковому часі для вирішення операційних проблем у зв'язку із запровадженими карантинними заходами.

Упродовж 2020 року Національний банк провів низку зустрічей з банками щодо забезпечення інформаційно-технологічної доступності послуг, вебсайтів і приміщень банків для обслуговування маломобільних груп населення. За результатами проведення цих зустрічей Національний банк розробить комплексні рекомендації банкам та іншим фінансовим установам для формування єдиного стандарту дотримання прав маломобільних груп населення під час надання фінансових послуг.

Читайте також: Нацбанк запровадив антикризові заходи на час карантину

Національний банк також збільшив строк для обрання на посаду голови, його заступника або члена ради банку в разі, якщо регулятор відхилив запропоновані банком кандидатури. Відтепер банк матиме два місяці для припинення повноважень і чотири місяці для обрання нових кандидатів. Раніше банк мав визначитися з новим кандидатом на такі посади протягом трьох місяців.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку від 21 грудня 2020 року № 164 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності з 24 грудня 2020 року.