Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту підвищуються в четвер, 24 грудня, на тлі скорочення запасів у США, а також повідомлень про потенційну торговельну угоду між Великою Британією і ЄС.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,60 за барель, що на $0,40 (0,78%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $48,46 за барель, що на $0,34 (0,71%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $51,20 і $48,12 відповідно.

Запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 562 тис. бар. при прогнозному зростанні на 3,1 млн бар., повідомило напередодні Управління енергетичної інформації (EIA). За його даними, запаси бензину несподівано впали на 1,1 млн бар. - до 237,8 млн бар., а запаси дистилятів скоротилися на 2,3 млн бар. - до 148,9 млн бар.

Ціни на нафту також підтримали новини про те, що Велика Британія і Європейський Союз близькі до укладення вузької торговельної угоди, яка дозволить уникнути хаотичного фіналу процесу Brexit.

Потенційна угода призвела до зростання британського фунта, який виріс на 0,13% відносно долара США. Слабкий долар робить товари, номіновані в доларах, більш доступними для власників інших валют.

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Проте, інвестори, як і раніше, стурбовані відновленням попиту на нафту, оскільки більш заразний штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, спонукає багато країн закрити свої кордони з Сполученим Королівством.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,36 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,16 долара за барель, що на 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($51,24).