Українсько-Арабська ділова рада налагодила співпрацю з 22 країнами

Українсько-Арабській діловій раді за 4 роки існування вдалося налагодити співпрацю 22 країн з Україною.

Про це сказав президент ГО «Українсько-Арабська ділова рада» шейх Емад Абу-Алруб на пресконференції в Укрінформі, підбиваючи підсумки діяльності організації за 2020 рік.

«Ми досягли великих результатів за 4 роки існування. Ми працюємо з 22 країнами. Різний менталітет, різні інтереси у кожної країни. Ми створили найбільший міст між Україною та арабським світом. Ми створили довіру, і це головне для ділового партнерства», - наголосив шейх Емад Абу-Алруб.

Водночас він вважає, що Україна має набагато більший потенціал для співпраці з арабським світом.

«Ми багато працювали цього року, але з такою країною, як Україна, з її можливостями й потенціалом ми повинні працювати ще більше. За весь час існування нашої ділової ради жодна людина не залишила нашу команду. Це свідчить про те, якою є наша дружба, повага й спільні високі цілі», - сказав очільник УАДР.

Він вручив грамоти-подяки та подарунки від Українсько-Арабської ділової ради українським та арабським бізнесменам, політикам, громадським діячам.

Українсько-арабську ділову раду (УАДР) створено 14 грудня 2016 року для залучення інвесторів в різні галузі економіки України, зокрема в її банківський сектор.