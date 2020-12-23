Уряд вніс зміни до Стратегії розвитку морпортів до 2038 року

Уряд вніс зміни до Стратегії розвитку морпортів до 2038 року

Укрінформ
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні 23 грудня.

Оновлена стратегія націлена на гармонізацію проєктів з розвитку припортової інфраструктури із загальнодержавними програмами розвитку транспортної інфраструктури.

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, нова редакція стратегії передбачає, зокрема, запровадження моделі управління "порт-лендор", відповідно до якої адміністрація порту має право надавати об'єкти портової інфраструктури та земельні ділянки для будівництва, а інвестори отримують на деякий час право управляти забудованими ділянками.

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Крім того, передбачається використання механізмів державно-приватного партнерства для оновлення стивідорних фондів; введення представників органів місцевого самоврядування до рад морських портів та впровадження системи "Морське вікно".

Як повідомлялося, Стратегія розвитку морських портів на період до 2038 року була затверджена у 2013 році.

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