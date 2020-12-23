Уряд вніс зміни до Стратегії розвитку морпортів до 2038 року
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні 23 грудня.
Оновлена стратегія націлена на гармонізацію проєктів з розвитку припортової інфраструктури із загальнодержавними програмами розвитку транспортної інфраструктури.
Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, нова редакція стратегії передбачає, зокрема, запровадження моделі управління "порт-лендор", відповідно до якої адміністрація порту має право надавати об'єкти портової інфраструктури та земельні ділянки для будівництва, а інвестори отримують на деякий час право управляти забудованими ділянками.
Крім того, передбачається використання механізмів державно-приватного партнерства для оновлення стивідорних фондів; введення представників органів місцевого самоврядування до рад морських портів та впровадження системи "Морське вікно".
Як повідомлялося, Стратегія розвитку морських портів на період до 2038 року була затверджена у 2013 році.