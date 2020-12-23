Уряд продовжив «нульовий» страховий запас для постачальників газу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Прийняття постанови забезпечить продовження чинного протягом 2016-2020 років нульового розміру страхового запасу природного газу", - зазначили у профільному міністерстві.
Цьогорічні запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.
Так, Україна збільшила обсяги газу в газосховищах до 28,1 млрд куб. м (станом на 31.10.2020), що на 6,3 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Станом на 23 грудня в газосховищах є 24,46 млрд куб. м.
Водночас для безпеки постачання природного газу запроваджується норма, відповідно до якої у випадку настання на ринку природного газу кризової ситуації (її рівні визначені Національним планом дій, затвердженим наказом міністерства від 2 листопада 2015 р. № 687) постачальники природного газу мають створити страховий запас природного газу у розмірі 10% від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.
Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів установив, що у 2020 році постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі нуль відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.