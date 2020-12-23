Уряд продовжив «нульовий» страховий запас для постачальників газу

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік», розроблену Міненерго на виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про ринок природного газу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Прийняття постанови забезпечить продовження чинного протягом 2016-2020 років нульового розміру страхового запасу природного газу", - зазначили у профільному міністерстві.

Цьогорічні запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.

Так, Україна збільшила обсяги газу в газосховищах до 28,1 млрд куб. м (станом на 31.10.2020), що на 6,3 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Станом на 23 грудня в газосховищах є 24,46 млрд куб. м.

Водночас для безпеки постачання природного газу запроваджується норма, відповідно до якої у випадку настання на ринку природного газу кризової ситуації (її рівні визначені Національним планом дій, затвердженим наказом міністерства від 2 листопада 2015 р. № 687) постачальники природного газу мають створити страховий запас природного газу у розмірі 10% від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.

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Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів установив, що у 2020 році постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі нуль відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.