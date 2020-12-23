В Україні затвердили концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей

Кабінет Міністрів затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, зокрема йдеться про розвиток у напрямі реального сектору економіки, індустріалізації, розбудови критичної інфраструктури та логістики.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Уряд затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей.Ці території потребують додаткових стимулів, які створять привабливий майданчик для залучення інвестицій. Зокрема, ідеться про розвиток у напрямі реального сектору економіки, індустріалізації, розбудови критичної інфраструктури та логістики тощо", - написав він.

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Шмигаль зауважив, що концепція - це основа для економічного відновлення територій. Концепція буде покладена в основу відповідної стратегії.