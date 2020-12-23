Кабмін затвердив фінплан Нафтогазу на 2020 рік
Укрінформ
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік із чистим прибутком 11,489 млрд грн.
Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 23 грудня.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, фінплан Нафтогазу передбачає чистий прибуток у розмірі 11,489 млрд грн та чистий дохід у розмірі 112,023 млрд грн.
Також зазначається, що виплати на користь держави становитимуть 58, 133 млрд грн.