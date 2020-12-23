Мінфін у грудні продав держоблігацій на понад 73 мільярди

Міністерство фінансів у грудні залучило до бюджету понад 73 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тільки за грудень міністерство фінансів змогло залучити понад 73 млрд грн на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що на Казначейському рахунку є достатньо коштів для забезпечення усіх платежів.

"Наприклад, вчора для погашення заборгованості із зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств було перераховано 541 млн грн. Це друга частина суми в 1,4 млрд грн, що була передбачена на виплату боргу із зарплати гірникам державних шахт. Першу частину цієї суми (850 млн грн) гірники отримали у п'ятницю", - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів в ході аукціону з продажу ОВДП 15 грудня, залучило до бюджету еквівалент 51,44 млрд грн; 22 грудня від продажу ОВДП було залучено понад 22 млрд грн.