Мінфін у грудні продав держоблігацій на понад 73 мільярди
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Тільки за грудень міністерство фінансів змогло залучити понад 73 млрд грн на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що на Казначейському рахунку є достатньо коштів для забезпечення усіх платежів.
"Наприклад, вчора для погашення заборгованості із зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств було перераховано 541 млн грн. Це друга частина суми в 1,4 млрд грн, що була передбачена на виплату боргу із зарплати гірникам державних шахт. Першу частину цієї суми (850 млн грн) гірники отримали у п'ятницю", - зазначив Прем’єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів в ході аукціону з продажу ОВДП 15 грудня, залучило до бюджету еквівалент 51,44 млрд грн; 22 грудня від продажу ОВДП було залучено понад 22 млрд грн.