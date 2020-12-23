НБУ виключив із Державного реєстру фінустанов три компанії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України на засіданні 18 грудня 2020 року ухвалив такі рішення:
ТОВ “Фінансова Компанія “Женева” мала чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також надання гарантій та поручительств. Ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 13 листопада. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 2,3 млрд грн або 1,2% від загального обсягу активів фінкомпаній.
ТОВ "Факторингова Компанія “Прем'єра” мала одну ліцензію – на надання послуг з факторингу. Ліцензія була анульована на засіданні Комітету 27 листопада. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 23,5 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінкомпаній.
Ліцензії ТОВ “СК “Інноваційні Страхові Технології” анульовані з 22 вересня 2020 року. Обсяги страхових премій цієї компанії за 9 місяців 2020 року становили 19,9 млн грн. Компанія займалася переважно страхуванням залізничного транспорту та фінансових ризиків. Станом на 30 вересня 2020 частка премій від цих видів страхування становила 61,3% від валових страхових премій компанії. Компанія зазначила, що усі договори страхування (перестрахування) станом на 30 листопада 2020 року припинені через завершення терміну дії. У компанії відсутні зобов’язання за договорами страхування чи перестрахування та невиконані (або прострочені) зобов’язання перед страхувальниками.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.