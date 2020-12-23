НБУ виключив із Державного реєстру фінустанов три компанії

Національний банк виключив із Державного реєстру фінансових установ ТОВ “Фінансова компанія «Женева», ТОВ «Факторингова Компанія «Прем'єра» та «СК «Інноваційні Страхові Технології» на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України на засіданні 18 грудня 2020 року ухвалив такі рішення:

ТОВ “Фінансова Компанія “Женева” мала чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також надання гарантій та поручительств. Ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 13 листопада. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 2,3 млрд грн або 1,2% від загального обсягу активів фінкомпаній.

ТОВ "Факторингова Компанія “Прем'єра” мала одну ліцензію – на надання послуг з факторингу. Ліцензія була анульована на засіданні Комітету 27 листопада. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї установи становив 23,5 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінкомпаній.

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Ліцензії ТОВ “СК “Інноваційні Страхові Технології” анульовані з 22 вересня 2020 року. Обсяги страхових премій цієї компанії за 9 місяців 2020 року становили 19,9 млн грн. Компанія займалася переважно страхуванням залізничного транспорту та фінансових ризиків. Станом на 30 вересня 2020 частка премій від цих видів страхування становила 61,3% від валових страхових премій компанії. Компанія зазначила, що усі договори страхування (перестрахування) станом на 30 листопада 2020 року припинені через завершення терміну дії. У компанії відсутні зобов’язання за договорами страхування чи перестрахування та невиконані (або прострочені) зобов’язання перед страхувальниками.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.