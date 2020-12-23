Укроборонсервіс та катарська QTerminals домовилися про співпрацю щодо порту «Ольвія»

Укроборонсервіс та катарська QTerminals домовилися про співпрацю щодо порту «Ольвія»

Укрінформ
Державне підприємство «Укроборонсервіс» та проєктна компанія катарського портового оператора QTerminals домовилися про співпрацю у рамках концесії морського порту «Ольвія» у Миколаєві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

«22 грудня у присутності міністра інфраструктури України Владислава Криклія дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс» та проєктна компанія катарського портового оператора QTerminals W.L.L. - ТОВ «Кютерміналз Ольвія» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони посилено співпрацюватимуть задля належного виконання концесійного договору та подальшої ефективної та прибуткової діяльності порту.

З цього приводу Криклій зауважив, що спеціалізований морський порт «Ольвія» - концесійний проєкт, у рамках якого залучили до роботи провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals, що управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад - вартістю понад 7 млрд доларів.

"Сьогодні проєктна компанія концесіонера ТОВ «Кютерміналз Ольвія» та Укроборонсервіс уклали перший Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво у рамках цієї концесії, що є важливим досягненням перехідного періоду. Серед іншого, документ врегульовує питання, пов’язані зі спільним користуванням інфраструктурними об’єктами, та допоможе сторонам об’єднати зусилля для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту", - прокоментував Криклій.

За його словами, ТОВ «Кютерміналз Ольвія» та ДП «Укроборонсервіс» разом докладатимуть зусиль для здійснення робіт з реконструкції та днопоглиблення, збільшення пропускної спроможності під’їзних автошляхів та залізниці, що ведуть до порту. А Мінінфраструктури як концесієдавець надаватиме постійну підтримку концесіонеру в питаннях налагодження співпраці щодо проєкту концесії з іншими державними підприємствами.

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Меморандум також передбачає заходи, спрямовані на співпрацю сторін з органами місцевого самоврядування та органами державної влади Миколаївської області, державними підприємствами та відомствами з метою забезпечення сталого розвитку, а також інвестиційної привабливості регіону, в якому здійснюється проєкт.

У Мінінфраструктури нагадують, що договір про передачу в концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія», розташованого у Миколаєві, був укладений 20 серпня цього року. Відповідно до нього, катарська компанія QTerminals інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, не менше 80 млн грн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

QTerminals – катарський портовий оператор, заснований Мвані Катар (51% акцій) та Мілаха (49% акцій). Компанія надає послуги з перевезення контейнерних та генеральних вантажів, RORO перевезень, транспортування худоби, а також послуги постачання для морських суден у рамках першої фази розвитку порту Хамад, який є виходом Катару до міжнародної торгівлі. QTerminals відповідальна за забезпечення імпорту та експорту Катару, його морські торговельні потоки та стимулювання економічного зростання на місцевому й регіональному рівнях.

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