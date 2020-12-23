Укроборонсервіс та катарська QTerminals домовилися про співпрацю щодо порту «Ольвія»

Державне підприємство «Укроборонсервіс» та проєктна компанія катарського портового оператора QTerminals домовилися про співпрацю у рамках концесії морського порту «Ольвія» у Миколаєві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

«22 грудня у присутності міністра інфраструктури України Владислава Криклія дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс» та проєктна компанія катарського портового оператора QTerminals W.L.L. - ТОВ «Кютерміналз Ольвія» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони посилено співпрацюватимуть задля належного виконання концесійного договору та подальшої ефективної та прибуткової діяльності порту.

З цього приводу Криклій зауважив, що спеціалізований морський порт «Ольвія» - концесійний проєкт, у рамках якого залучили до роботи провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals, що управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад - вартістю понад 7 млрд доларів.

"Сьогодні проєктна компанія концесіонера ТОВ «Кютерміналз Ольвія» та Укроборонсервіс уклали перший Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво у рамках цієї концесії, що є важливим досягненням перехідного періоду. Серед іншого, документ врегульовує питання, пов’язані зі спільним користуванням інфраструктурними об’єктами, та допоможе сторонам об’єднати зусилля для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту", - прокоментував Криклій.

За його словами, ТОВ «Кютерміналз Ольвія» та ДП «Укроборонсервіс» разом докладатимуть зусиль для здійснення робіт з реконструкції та днопоглиблення, збільшення пропускної спроможності під’їзних автошляхів та залізниці, що ведуть до порту. А Мінінфраструктури як концесієдавець надаватиме постійну підтримку концесіонеру в питаннях налагодження співпраці щодо проєкту концесії з іншими державними підприємствами.

Меморандум також передбачає заходи, спрямовані на співпрацю сторін з органами місцевого самоврядування та органами державної влади Миколаївської області, державними підприємствами та відомствами з метою забезпечення сталого розвитку, а також інвестиційної привабливості регіону, в якому здійснюється проєкт.

У Мінінфраструктури нагадують, що договір про передачу в концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія», розташованого у Миколаєві, був укладений 20 серпня цього року. Відповідно до нього, катарська компанія QTerminals інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, не менше 80 млн грн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

QTerminals – катарський портовий оператор, заснований Мвані Катар (51% акцій) та Мілаха (49% акцій). Компанія надає послуги з перевезення контейнерних та генеральних вантажів, RORO перевезень, транспортування худоби, а також послуги постачання для морських суден у рамках першої фази розвитку порту Хамад, який є виходом Катару до міжнародної торгівлі. QTerminals відповідальна за забезпечення імпорту та експорту Катару, його морські торговельні потоки та стимулювання економічного зростання на місцевому й регіональному рівнях.