Бізнес на карантині: допомоги попросили вже для 170 тисяч працівників

За програмою “Допомога роботодавцям до 8000 грн” до центрів зайнятості подані 7 тисяч 082 пакети документів для надання такої допомоги понад 170 тисячам найманих працівників, перерахунок коштів почнеться 23 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що таку кількість звернень було отримано за період з 12 по 21 грудня.

“Орієнтовна сума допомоги за цією програмою, згідно з розрахунками роботодавців, становить близько 677 млн грн. Перерахунок коштів відповідно до заявок розпочнеться вже завтра, тобто з 23 грудня”, - наголосив міністр Ігор Петрашко.

Серед великих підприємств, які подали документи для отримання допомоги, міжнародний аеропорт «Бориспіль», структурні підрозділи АТ «Укрзалізниця», обласні відділення ДА «Укравтодор», АТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», АТ «Турбоатом» (Харків), авіаційна компанія «Роза вітрів» (Київ), ВО «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів» (Донецька область), НВК «Прогрес» (Чернігівська область), ТОВ «ВАТ Олімп» (Кіровоградська область), ТОВ «ЮНІГРАН» (Житомирська область).

Найбільшу кількість пакетів документів подали роботодавці Дніпропетровської, Харківської, Донецької Сумської та Івано-Франківської областей.

За даними міністерства, найбільше програмою зацікавились представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, а також підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила три закони для підтримки бізнесу період карантину через епідемію COVID-19.