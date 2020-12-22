Енергетичному міністерству представили нового керівника
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Укрінформ.
Сьогодні в Міненерго представили новопризначеного першого заступника та т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. У заході взяли участь міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступники міністра Юрій Бойко, Максим Немчинов, Ярослав Демченков, Євген Владіміров, Олександр Зорін.
Новопризначений очільник Міненерго окреслив основні пріоритети в роботі галузі. Зокрема, це енергетична безпека, європейська інтеграція та забезпечення сталого розвитку енергетики.
«Я вважаю, що пріоритет енергетики – це енергетична безпека як складова національної безпеки країни», – наголосив Вітренко.
Як повідомляв Укрінформ, уряд 21 грудня звільнив першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець. На цю посаду призначили Юрія Вітренка. Він також виконуватиме обов'язки міністра енергетики.