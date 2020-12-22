Енергетичному міністерству представили нового керівника

Юрія Вітренка представили Міністерству енергетики як тимчасово виконуючого обов'язки міністра.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Укрінформ.

Сьогодні в Міненерго представили новопризначеного першого заступника та т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. У заході взяли участь міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступники міністра Юрій Бойко, Максим Немчинов, Ярослав Демченков, Євген Владіміров, Олександр Зорін.

Новопризначений очільник Міненерго окреслив основні пріоритети в роботі галузі. Зокрема, це енергетична безпека, європейська інтеграція та забезпечення сталого розвитку енергетики.

«Я вважаю, що пріоритет енергетики – це енергетична безпека як складова національної безпеки країни», – наголосив Вітренко.

Читайте також: Уряд призначив Вітренка тимчасовим керівником Міненерго

Як повідомляв Укрінформ, уряд 21 грудня звільнив першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець. На цю посаду призначили Юрія Вітренка. Він також виконуватиме обов'язки міністра енергетики.