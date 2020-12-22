Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 7,4%

За січень-листопад 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 7,4% (у порівнянних цінах) проти аналогічного періоду 2019 року, до 776,59 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-листопаді 2020 року було місто Київ (179,35 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (78,08 млрд грн); друге — Київська (69,46 млрд грн); третє — Одеська (60,59 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 11 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (5,42 млрд грн), Чернівецької (7,44 млрд грн) та Тернопільської (8,57 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 11,6% (у порівнянних цінах) більше, ніж у 2018 році.