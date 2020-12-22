Працівники Держмитслужби до кінця року мають пройти перевірку на профпридатність

До кінця року працівники центрального апарату Державної митної служби пройдуть тестування на перевірку рівня професійної підготовки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Протягом 21-24 грудня працівники центрального апарату Держмитслужби проходитимуть тестування на перевірку рівня професійної підготовки та практичного застосування положень законодавства під час виконання своїх посадових обов'язків. Головною метою тестування – визначення рівня знань митного й антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби працівників центрального апарату Держмитслужби.

Результати тестування оброблятимуться в автоматичному режимі, у відомстві запевняють, що вплив людського фактору на оцінку результатів виключений. Отримані результати тестів будуть проаналізовані й узагальнені, вони стануть точкою відліку для подальшої оцінки розвитку професійних якостей персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня, Кабінет Міністрів України призначив очільника Державної митної служби. Ним став генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

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Після призначення міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує від нового керівника митниці швидких результатів у двох напрямках: виконання доходів бюджету, що дозволить забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни та продовження трансформації митниці у сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка. За його словами, завдання нового керівника – продемонструвати результати у найстисліші терміни, насамперед завершити трансформацію митниці в єдину юридичну особу та провести атестацію митників.