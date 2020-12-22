За утримання корів фермерські господарства дотували на 35 мільйонів

За програмою підтримки розвитку фермерських господарств за напрямом «Дотація за утримання корів» фермерам протягом 2020 року нараховано та виплачено 35,14 млн грн субсидій за утримання 7027 корів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

П'ятірка областей, в яких найбільше фермерських господарств отримали дотацію за утримувану корову: Львівська 6,48 млн грн, Волинська 3,4 млн грн, Рівненська 3,01 млн грн, Житомирська 2,89 млн грн, Чернігівська 2,64 млн грн.

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Як повідомлялося, фермерські господарства, які утримують від 5-ти зареєстрованих та ідентифікованих корів і мають чистий дохід до 20 млн грн за попередній рік, цьогоріч мали змогу подати на дотацію за утримуваних корів, згідно з Постановою КМУ №106.

У 2020 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» передбачено 134,7 млн грн. За бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» через Укрдержфонд передбачено 67 млн грн.

Станом на 21 грудня 2 643 фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам виплачено 112 901,1 тис. грн державної підтримки.