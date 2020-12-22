Фермерським господарствам цьогоріч виплатили майже 113 мільйонів держпідтримки

Станом на 21 грудня 2 643 фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам виплачено 112 901,1 тис. грн державної підтримки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Відповідний розподіл коштів затверджено за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств", - зазначили у профільному міністерстві.

Зокрема, надано часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за 2019 рік на загальну суму 24 400,5 тис. грн. Кошти отримали 463 фермерських господарства, які придбали 1 152 одиниці техніки.

Здійснено компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію, за 2019 рік на загальну суму 8 537,5 тис. грн. Кошти отримали 447 фермерських господарств, які придбали 3 368,4 тонн насіння.

Надано часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами фермерським господарствам, які з незалежних від них причин не отримали компенсацію у 2019 році, на загальну суму 3 525,9 тис. грн. Кошти отримали 339 фермерських господарств.

Здійснено бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам – за жовтень-листопад 2019 року на загальну суму 12 643,2 тис. грн. Кошти отримали 225 новостворених фермерських господарств. Іншим фермерським господарствам (крім новостворених) за жовтень-листопад 2019 р. виплачено 25 992,0 тис. грн. Кошти отримали 861 фермерське господарство.

Надано спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів молочного напрямку продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів. Кошти отримали 251 фермерське господарство на загальну суму 35 000,0 тис. грн.

Здійснено фінансову підтримку сільськогосподарським кооперативам на загальну суму 523,5 тис. грн. Кошти отримали 2 СОК.

Погашено кредиторську заборгованість Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за 2019 рік на суму 2 278,4 тис. грн.

Також, через Укрдержфонд надано фінансову підтримку 79 фермерським господарствам на загальну суму 12 643,2 тис. грн.

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Як повідомлялося, у 2020 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» передбачено 134,7 млн грн. За бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» через Укрдержфонд передбачено 67 млн грн.