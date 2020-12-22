Енергетика має отримати правила, засновані на повазі до кожного виду генерації - ОП

Українська енергетика повинна мати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Офісу Президента з нагоди Дня енергетика.

"Українська енергетика має отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації, а отже, і до всіх людей, які забезпечують роботу галузі. Потрібні ефективні кроки із забезпечення стабільної фінансової дисципліни в енергетиці та справжня увага до потреб підприємств цієї сфери без винятків і привілеїв. Управління енергетикою має дати працівникам державних підприємств та бізнесу чітку перспективу на роки вперед", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави назвали символічним, що сьогодні, саме у День енергетика, завершується будівництво першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Очікується, що робота цього об’єкта забезпечить атомній генерації України реальну незалежність від будь-яких "геополітичних примх".

В ОП нагадали, що українські АЕС щороку виробляють понад половину обсягу електрики в країні, для стабільної роботи атомна генерація потребувала й вітчизняного сховища для відпрацьованого ядерного палива.

"Запроваджуються найсучасніші безпечні технології поводження з ядерним паливом. Розривається монопольна залежність від вивезення відпрацьованого палива українських АЕС до Російської Федерації. Держава зможе заощаджувати сотні мільйонів доларів на рік", - поінформували в Офісі глави держави.

У цьому зв'язку Україна висловлює вдячність західним друзям за допомогу в реалізації цього проєкту.

"Попереду у всієї держави та в кожного з відповідальних працівників енергетичної галузі ще багато роботи. Тож саме сьогодні – у професійне свято енергетиків – важливо сказати й про те, що немає й не може бути жодних сумнівів: фахівці нашої енергетики подолають усі негативні явища, які ще залишаються в галузі, і забезпечать цій сфері дійсно надійне майбутнє", - наголосили в ОП.

Також в Офісі запевнили, що українська енергетика пишається висококласними фахівцями, які сумлінно виконують свої обов’язки, іноді у надскладних умовах.

"Вітаємо енергетиків України зі святом! Бажаємо успіху як галузі в цілому, так і кожному з працівників", - привітали в ОП.

22 грудня відзначається День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, встановлене на знак визнання їхніх заслуг в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. Свято відзначається згідно з указом Президента від 12 листопада 1993 року.

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Раніше НАЕК «Енергоатом» повідомляв, що завершує масштабний проєкт будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Зоні відчуження ЧАЕС, де наступні сто років зберігатиметься ВЯП з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української.