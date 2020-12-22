ДФС викрила фармпідприємства в ухиленні від податків на понад 14 мільйонів

Викрито групу осіб, які вчиняли пособництво з ухилення від сплати податків рядом підприємств (фармацевтичної галузі), зареєстрованих у м. Києві, на понад 14 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

«Правоохоронці слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора в ході досудового розслідування встановили групу осіб, які вчиняли пособництво з ухилення від сплати податків рядом підприємств (фармацевтичної галузі) зареєстрованих у м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Схема полягала у тому, що суб’єкти господарювання відображали у своїй податкової звітності придбання послуг від ряду підприємств з ознаками «транзитності» підконтрольних організатору злочинної схеми та іншим співучасникам.

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Зазначається, що загалом під час слідчих дій, обшуків квартир та приміщень вилучено грошових коштів на загальну суму в еквіваленті понад 14 млн гривень.