Дефіцит дозволів на міжнародні перевезення стримує торгівлю між Україною та ЄС - Мінфін

Нестача дозволів на міжнародні автомобільні перевезення створює проблеми для торгівлі між Україною та ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками наради щодо видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

"Автомобільні перевезення є основним засобом перевезення вантажів між Україною та країнами Європейського Союзу, тому проблеми щодо міжнародних дозволів, зокрема їх дефіцит, по суті, стримують торгівлю між Україною та ЄС", – зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Недосконалість цієї системи на сьогодні є серйозною проблемою для вітчизняного бізнесу автоперевезень, зокрема, через нестачу дозволів. Таким чином, Україна втрачає економічну перевагу на ринку.

У ході обговорення учасники наради відпрацювали найбільш ефективний механізм, що дозволить забезпечити повний контроль за видачою та обліком дозволів на міжнародні автоперевезення для уникнення маніпуляцій з ними. Разом з тим, цей автоматизований механізм жодним чином не зможе негативно впливати на швидкість проходження митних процедур автоперевізниками.

"Запропонований механізм у сфері міжнародних автомобільних перевезень буде повністю автоматизованим, що дозволить звести до мінімуму можливі ризики порушень, як представниками служб, так і перевізниками. Водночас, буде налагоджено постійний обмін інформацією між Держмитслужбою та Укртрансбезпеки. Мінфін зацікавлений, щоб оновлена система видачі дозволів для міжнародних автоперевезень у наступному 2021 році запрацювала якомога швидше", – зазначив Кава.

Як повідомлялося, на засіданні українсько-польської Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 18-20 листопада в режимі відеоконференції у Києві та Варшаві, обговорили питання забезпечення дозволами перевізників обох країн у 2021 році, а також домовилися про отримання Україною 5000 додаткових дозволів у цьому році: 1500 універсальних дозволів «Євро-5» та 3500 транзитних дозволів «Євро-4».

Уряд 16 грудня схвалив зміни до постанови КМУ, які продовжують строк реалізації експериментального проєкту з впровадження електронних бланків дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення до 31 грудня 2021 року.