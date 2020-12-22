Дефіцит дозволів на міжнародні перевезення стримує торгівлю між Україною та ЄС - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками наради щодо видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.
"Автомобільні перевезення є основним засобом перевезення вантажів між Україною та країнами Європейського Союзу, тому проблеми щодо міжнародних дозволів, зокрема їх дефіцит, по суті, стримують торгівлю між Україною та ЄС", – зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.
Недосконалість цієї системи на сьогодні є серйозною проблемою для вітчизняного бізнесу автоперевезень, зокрема, через нестачу дозволів. Таким чином, Україна втрачає економічну перевагу на ринку.
У ході обговорення учасники наради відпрацювали найбільш ефективний механізм, що дозволить забезпечити повний контроль за видачою та обліком дозволів на міжнародні автоперевезення для уникнення маніпуляцій з ними. Разом з тим, цей автоматизований механізм жодним чином не зможе негативно впливати на швидкість проходження митних процедур автоперевізниками.
"Запропонований механізм у сфері міжнародних автомобільних перевезень буде повністю автоматизованим, що дозволить звести до мінімуму можливі ризики порушень, як представниками служб, так і перевізниками. Водночас, буде налагоджено постійний обмін інформацією між Держмитслужбою та Укртрансбезпеки. Мінфін зацікавлений, щоб оновлена система видачі дозволів для міжнародних автоперевезень у наступному 2021 році запрацювала якомога швидше", – зазначив Кава.
Як повідомлялося, на засіданні українсько-польської Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 18-20 листопада в режимі відеоконференції у Києві та Варшаві, обговорили питання забезпечення дозволами перевізників обох країн у 2021 році, а також домовилися про отримання Україною 5000 додаткових дозволів у цьому році: 1500 універсальних дозволів «Євро-5» та 3500 транзитних дозволів «Євро-4».
Уряд 16 грудня схвалив зміни до постанови КМУ, які продовжують строк реалізації експериментального проєкту з впровадження електронних бланків дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення до 31 грудня 2021 року.