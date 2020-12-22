Фонд держмайна продав ще один об'єкт Укрспирту за 23 мільйони

Лікеро-горілчане виробництво Вишняківського місця провадження діяльності (МДП) та зберігання спирту було реалізовано на приватизаційному аукціоні за 23,1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду держмайна України (ФДМУ).

У відомстві зазначають, що незважаючи на те, що в аукціоні зареєструвався лише один бажаючий взяти в ньому участь, ціна об’єкту зросла зі стартових 9,8 до 23,1 млн грн, тобто, у 2,3 раза. Зростання ціни в цьому випадку, наголошують у Фонді, стало можливим завдяки єдиним для всіх правилам роботи приватизаційних аукціонів та неможливості ручного втручання у процес приватизації. А саме, початкові цінові пропозиції є закритими, і до старту аукціону ніхто не знає ні про кількість зареєстрованих учасників, ні про зроблені ними початкові ставки.

При цьому, підкреслюють у ФДМУ, алгоритми онлайн-аукціонів мотивують учасників робити високі стартові пропозиції, адже переможець початкового етапу має конкурентну перевагу у вирішальному раунді – право зробити останню ставку.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2020 року Фонд державного майна продав на онлайн-аукціоні 15-ий об’єкт ДП “Укрспирт” – Вишняківське місце провадження діяльності та зберігання спирту, що розташовано в Полтавській області. Ціна підприємства під час торгів зросла у 10 разів – до 234 млн грн. В аукціоні брало участь 8 претендентів.

Також повідомлялося, що у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Починаючи з 15 жовтня разом із Вишняківським МДЛ вже приватизовано 15 підприємств Укрспирту на загальну суму 1,03 млрд грн. Загалом, від приватизації 41 об'єкта галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.