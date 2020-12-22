Пасажирообіг українського транспорту зменшився майже у 2,2 раза

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-листопад 2020 року зменшився на 53,8% (або майже у 2,2 раза) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-листопаді 2020 року пасажирообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 45,7 млрд пасажиро-кілометрів, що на 53,8% (або у 2,2 раза) менше від обсягу січня-листопада 2019 року. Загалом за 11 місяців 2020 року послугами цих компаній скористалися 2,35 млрд пасажирів, що на 39,9% менше у порівнянні із січнем-листопадом 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-листопад 2020 року скористалися 62,9 млн пасажирів (на 56,0% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 9,73 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,7 раза менше).

Автотранспорт країни за 11 місяців 2020 року перевіз 991,3 млн пасажирів (на 40,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); пасажирообіг становив 17,49 млрд пасажиро-кілометрів (на 43,8% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 4,5 млн пасажирів (у 2,8 раза менше, ніж за січень-листопад 2019 року); пасажирообіг становив 10,14 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,8 раза менше).

Послугами водного транспорту за січень-листопад 2020 року скористалися 0,3 млн пасажирів (у 2,2 раза менше, ніж за січень-листопад 2019 року); пасажирообіг становив 4,0 млн пасажиро-кілометрів (у 6,5 раза менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.