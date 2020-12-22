Нафта дешевшає через швидке поширення нового штаму коронавірусу

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 22 грудня, через швидке поширення нового штаму коронавірусу У Великій Британії, що спонукало ряд країн закрити свої кордони для британських мандрівників і вантажів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,56 за барель, що на $0,35 (0,69%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $47,59 за барель, що на $0,38 (0,79%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $50,91 і $47,97 відповідно.

Після попередження Лондона про те, що новий різновид коронавірусу, який ймовірно, поширюється набагато швидше, ніж інші штами, Індія, Пакистан, РФ, Йорданія і Гонконг приєдналися до європейських країн, призупинивши авіасполучення з Великою Британією, а Саудівська Аравія, Кувейт і Оман повністю закрили свої кордони.

Однак експерти в галузі медицини зазначають відсутність свідчень того, що новий різновид коронавірусу більш смертоносний.

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"Кошмар перед Різдвом почався з комбінації "вірусу-мутанта" вкупі з агонією Brexit", - сказав Стівен Іннес з Axi, згадавши про сумніви ринку в тому, що прем'єр-міністр Велико Британії Борис Джонсон зможе укласти торговельну угоду з Євросоюзом після Різдва.

Підтримку ринку надає прийняття в США нового пакету бюджетних стимулів. Сенат США слідом за Палатою представників підтримав пакет заходів зі стимулювання економіки в період пандемії в розмірі $900 млрд.

Крім цього, Єврокомісія (ЄК) в понеділок дала дозвіл на екстрене застосування вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,86 долара за барель, що на 5 центів нижче за рівень закриття торгів ($50,91).