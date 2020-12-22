Нафта дешевшає через швидке поширення нового штаму коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $50,56 за барель, що на $0,35 (0,69%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $47,59 за барель, що на $0,38 (0,79%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $50,91 і $47,97 відповідно.
Після попередження Лондона про те, що новий різновид коронавірусу, який ймовірно, поширюється набагато швидше, ніж інші штами, Індія, Пакистан, РФ, Йорданія і Гонконг приєдналися до європейських країн, призупинивши авіасполучення з Великою Британією, а Саудівська Аравія, Кувейт і Оман повністю закрили свої кордони.
Однак експерти в галузі медицини зазначають відсутність свідчень того, що новий різновид коронавірусу більш смертоносний.
"Кошмар перед Різдвом почався з комбінації "вірусу-мутанта" вкупі з агонією Brexit", - сказав Стівен Іннес з Axi, згадавши про сумніви ринку в тому, що прем'єр-міністр Велико Британії Борис Джонсон зможе укласти торговельну угоду з Євросоюзом після Різдва.
Підтримку ринку надає прийняття в США нового пакету бюджетних стимулів. Сенат США слідом за Палатою представників підтримав пакет заходів зі стимулювання економіки в період пандемії в розмірі $900 млрд.
Крім цього, Єврокомісія (ЄК) в понеділок дала дозвіл на екстрене застосування вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,86 долара за барель, що на 5 центів нижче за рівень закриття торгів ($50,91).