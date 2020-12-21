Обсяги позик фінкомпаній зросли на 15% – Нацбанк

За січень-вересень 2020 року обсяг позик, які видали фінансові компанії, зросли на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 66 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні в Україні працює 1 414 фінансових компаній, ломбардів та компаній-лізингодавців. Але позики упродовж дев’яти місяців 2020 року надавали лише 396 фінансових компаній, з них, громадян кредитували 234 компанії, третина з яких (85 установ) надавали кредити онлайн. У третьому кварталі, підкреслюють в НБУ, фінкомпанії кредитували навіть жвавіше, ніж у докарантинному першому кварталі.

На 15% (до 66 млрд грн) зріс обсяг позик, які видали фінкомпанії за 9 місяців 2020 року, якщо порівняти з 9 місяцями 2019 року. На 38% (до 63 млрд грн) зріс обсяг послуг факторингу. Втім, ломбарди та компанії-лізингодавці за вказаний період скоротили обсяги фінпослуг на 9% (до 12 млрд грн та 15,6 млрд грн, відповідно).

Також НБУ повідомив, що українці переважно стали отримувати кредити онлайн, а не у відділеннях фінансових компаній. Онлайн-кредити становлять майже три чверті усіх позик громадян за 9 місяців 2020 року: 24,3 млрд грн з 33,5 млрд грн. Головним чином кредити у фінкомпаній у січні-вересні 2020 року позичальники брали на період до одного місяця.

Роботу небанківських фінустанов Нацбанк оцінює як неоднорідну. Так, упродовж дев’яти місяців кожна шоста фінкомпанія не надала жодних послуг. Найбільше «сплячих» ліцензій мають фінансові компанії-гаранти: з 354 компаній, активні лише 26. Окрім цього, продовжує зменшуватися кількість ломбардів. За останні три роки з ринку «пішов» кожен четвертий ломбард. Лише у 2020 році припинили працювати 20 ломбардів.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.