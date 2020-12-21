Обсяги позик фінкомпаній зросли на 15% – Нацбанк

Обсяги позик фінкомпаній зросли на 15% – Нацбанк

Укрінформ
За січень-вересень 2020 року обсяг позик, які видали фінансові компанії, зросли на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 66 млрд грн. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні в Україні працює 1 414 фінансових компаній, ломбардів та компаній-лізингодавців. Але позики упродовж дев’яти місяців 2020 року надавали лише 396 фінансових компаній, з них, громадян кредитували 234 компанії, третина з яких (85 установ) надавали кредити онлайн. У третьому кварталі, підкреслюють в НБУ, фінкомпанії кредитували навіть жвавіше, ніж у докарантинному першому кварталі.

На 15% (до 66 млрд грн) зріс обсяг позик, які видали фінкомпанії за 9 місяців 2020 року, якщо порівняти з 9 місяцями 2019 року. На 38% (до 63 млрд грн) зріс обсяг послуг факторингу. Втім, ломбарди та компанії-лізингодавці за вказаний період скоротили обсяги фінпослуг на 9% (до 12 млрд грн та 15,6 млрд грн, відповідно).

Також НБУ повідомив, що українці переважно стали отримувати кредити онлайн, а не у відділеннях фінансових компаній. Онлайн-кредити становлять майже три чверті усіх позик громадян за 9 місяців 2020 року: 24,3 млрд грн з 33,5 млрд грн. Головним чином кредити у фінкомпаній у січні-вересні 2020 року позичальники брали на період до одного місяця.

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Роботу небанківських фінустанов Нацбанк оцінює як неоднорідну. Так, упродовж дев’яти місяців кожна шоста фінкомпанія не надала жодних послуг. Найбільше «сплячих» ліцензій мають фінансові компанії-гаранти: з 354 компаній, активні лише 26. Окрім цього, продовжує зменшуватися кількість ломбардів. За останні три роки з ринку «пішов» кожен четвертий ломбард. Лише у 2020 році припинили працювати 20 ломбардів.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.

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