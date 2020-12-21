Україна не планує вводити обмежень на експорт зерна

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запевнили, що обмежень на експорт зернових та олійних не буде.

Як передає Укрінформ, про це повідомили представники міністерства під час традиційної наради з профільними асоціаціями, інформує пресслужба УЗА.

"Обсяги експорту відповідають домовленостям, досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством та профільними асоціаціями, а відтак жодних обмежень експорту зернових та олійних уряд не ініціюватиме", - запевнили представники Мінекономіки.

Українська зернова асоціація зі свого боку наголосила, що бізнес й надалі буде продовжувати дотримуватися досягнутих домовленостей в рамках Меморандуму.

Україна й надалі буде виконувати свої зобов’язання з експорту зерна та забезпечувати продовольчу безпеку у світі. Станом на 18 грудня за даними міністерства Україна експортувала 23,8 млн т зернових, з них пшениці – 12,2 млн т, ячменю 3,7 млн т, кукурудзи – 7,5 млн т.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та основні асоціації зернового ринку 1 липня підписали Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/2021 маркетинговий рік. 17 серпня сторони також підписали Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році в якому зафіксували домовленість про граничний обсяг у 2020/2021 маркетинговому році експорт пшениці – 17,5 млн т.