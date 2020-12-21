Фонд гарантування завершив виплати вкладникам «НК Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 грудня 2020 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Банк Народний капітал» (АТ «НК Банк»).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

17 грудня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «НК Банк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 17 грудня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «НК Банк».

Зазначається, що в межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ «НК Банк» отримано 5,9 млн грн, що становить 96,8% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 9 березня 2017 року розпочав процедуру ліквідації ПАТ "Банк Народний капітал", відповідно до рішення Правління Національного банку України від 7 березня 2017 року.

14,24% акцій АТ «НК Банк» володів Валерій Макаренко. У квітні 2016 року Національний банк заборонив 7 фізичним особам купити 36,55% банку "Народний капітал".