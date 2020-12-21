Номінальний ВВП України у ІІІ кварталі становив 1,16 трильйона — Держстат

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІІ квартал 2020 року становив 1,16 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За ІІІ квартал 2020 року номінальний ВВП країни становив 1 156 797 млн грн. У порівнянні із ІІ кварталом 2020 року він збільшився (з урахуванням сезонного фактору) на 8,5%; проти ІІІ кварталу 2019 року ВВП зменшився на 3,5%.

У розрахунку на одну особу номінальний ВВП України за ІІІ квартал 2020 року становив 27,67 тис. грн

Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк прогнозує, що падіння економіки України за підсумками 2020 року становитиме 5,5%, а за прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП України у поточному році скоротиться на 7,2%. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.