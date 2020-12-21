У Нацбанку вважають, що жодних надзвичайних коливань з гривнею не відбувається

Курс гривні відповідає фундаментальним економічним параметрам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації фінансового звіту НБУ заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Зараз ми бачимо, що курс гривні коливається, але він відповідає фундаментальним економічним параметрам і жодних надзвичайних коливань не відбувається",- сказав Сологуб.

Він зазначив, що цього року, коли відчувався вплив кризи і спостерігалися панічні настрої, гривня девальвувала, втім, Національний банк згладжував ці коливання. Зараз, за словами заступника голови НБУ, ситуація стабілізувалась, резерви Нацбанку залишаються на високому рівні

Для того, щоб гривня у наступному році була стабільною, наголосив Сологуб, необхідна стабільна макроекономічна політика і співпраця з міжнародними інституціями.

Як повідомляв Укрінформ, підтримати гривню в середньостроковій перспективі можуть очікування відновлення співробітництва з МВФ. Долар протягом грудня, за прогнозами аналітиків, торгуватиметься в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро – в діапазоні 33,3-34,6 грн. Втім, курс євро дещо менш передбачуваний і може вийти за зазначені межі в разі сильних коливань валютної пари євро/долар на світовому ринку.