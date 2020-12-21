Аграрії отримають майже мільярд за програмою здешевлення сільгосптехніки

За період грудень 2019 року та січень-листопад 2020-го загальна сума компенсації для аграріїв, які скористалися програмою «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (25%)», склала 957,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“За цим видом підтримки звернулося 7 260 сільгоспвиробників, з яких 5 180 є фермерськими господарствами. Загалом було придбано 14 946 одиниць с/г техніки та обладнання на загальну суму понад 3,8 млрд грн. Це яскравий приклад ефективності програми, якою аграрії і фермери охоче користуються”, - прокоментував міністр Ігор Петрашко.

До п'ятірки областей України з найбільшим попитом на відшкодування витрат за придбаною технікою входять Полтавська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська та Київська.

Міністр додав, що завдяки цій програмі аграрії можуть підготуватися до весняних та осінніх польових робіт, оновити виробничу техніку та інше устаткування.

"Важливо, що програма акцентована саме на вітчизняній с/г техніці, адже це стимулює розширення товарних позицій та збільшення кількості машинобудівних підприємств", - зауважив Петрашко.

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Він також зазначив, що програма має також економічну ефективність та соціальне значення для розвитку регіонів. Зокрема, програма сприяє створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та залученню інвестицій в український АПК.

Як повідомлялося, на офіційному сайті Мінекономіки опубліковано оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів. До переліку включено 191 підприємство, номенклатуру продукції розширено до 14 573 одиниці сільгосптехніки та обладнання.