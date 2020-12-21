Британський індекс втратив 33 мільярди фунтів за кілька хвилин після відкриття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo Finance UK.
Через своє падіння FTSE 100 втратив у вартості 33 мільярди фунтів стерлінгів за всього кілька хвилин роботи.
Згодом вартість індексу трохи відновилася, проте, залишається на рівні у -1,2%.
Також британська валюта зазнала втрат у понеділок. Фунт стерлінг щодо євро знизився на 1% до 1,0904, а до долара на -1,6% до 1,3297.
Зазначається, що такий невдалий початок тижня для Лондона ґрунтується на закритті кордонів для британців на європейському континенті після виявлення на півдні Англії нового штаму коронавірусу та високої ймовірності «жорсткого» виходу Британії з Євросоюзу.
Як повідомляв Укрінформ, надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через вирішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.
Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.