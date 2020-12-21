Британський індекс втратив 33 мільярди фунтів за кілька хвилин після відкриття

Британський фондовий індекс FTSE 100 за декілька хвилин після відкриття у понеділок, 21 грудня, знизився на 2% на тлі новин щодо нового штаму коронавірусу та ймовірність «жорсткого» Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo Finance UK.

Через своє падіння FTSE 100 втратив у вартості 33 мільярди фунтів стерлінгів за всього кілька хвилин роботи.

Згодом вартість індексу трохи відновилася, проте, залишається на рівні у -1,2%.

Також британська валюта зазнала втрат у понеділок. Фунт стерлінг щодо євро знизився на 1% до 1,0904, а до долара на -1,6% до 1,3297.

Зазначається, що такий невдалий початок тижня для Лондона ґрунтується на закритті кордонів для британців на європейському континенті після виявлення на півдні Англії нового штаму коронавірусу та високої ймовірності «жорсткого» виходу Британії з Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через вирішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.