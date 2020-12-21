Британський індекс втратив 33 мільярди фунтів за кілька хвилин після відкриття

Британський індекс втратив 33 мільярди фунтів за кілька хвилин після відкриття

Укрінформ
Британський фондовий індекс FTSE 100 за декілька хвилин після відкриття у понеділок, 21 грудня, знизився на 2% на тлі новин щодо нового штаму коронавірусу та ймовірність «жорсткого» Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo Finance UK.

Через своє падіння FTSE 100 втратив у вартості 33 мільярди фунтів стерлінгів за всього кілька хвилин роботи.

Згодом вартість індексу трохи відновилася, проте, залишається на рівні у -1,2%.

Також британська валюта зазнала втрат у понеділок. Фунт стерлінг щодо євро знизився на 1% до 1,0904, а до долара на -1,6% до 1,3297.

Зазначається, що такий невдалий початок тижня для Лондона ґрунтується на закритті кордонів для британців на європейському континенті після виявлення на півдні Англії нового штаму коронавірусу та високої ймовірності «жорсткого» виходу Британії з Євросоюзу.

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Як повідомляв Укрінформ, надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через вирішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.

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