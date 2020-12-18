Президент: Борги перед шахтарями за жовтень-листопад повністю закриті

Президент Володимир Зеленський запевнив, що кошти для виплати заробітної плати шахтарям за жовтень-листопад уже перераховані на шахти.

Про це він заявив у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закриті, усі гроші є вже на шахтах", - сказав Президент.

Водночас він проінформував, що з понеділка почнуться виплати зарплат за грудень.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»). Згідно зі змінами, у Державному бюджеті передбачено 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла.

Фото: ОП