Qatar Airways поновила рейси до Києва після 9 місяців перерви

Перший після дев’ятимісячної перерви рейс із Катара прибув 18 грудня до аеропорту "Бориспіль". У грудні авіакомпанія Qatar Airways виконуватиме авіаперельоти до Києва тричі на тиждень, а після Нового року - чотири рази на тиждень.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що три щотижневих рейси здійснюватимуться на сучасних екологічно ефективних авіалайнерах Airbus A320. Із 4 січня 2021 року буде додано ще один, що збільшить загальну частоту польотів до чотирьох на тиждень.

«Пасажирам, які вилітають із Києва, доступні перельоти у понад 100 напрямків по всьому світу зі зручними стиковками через наш ультрасучасний хаб та найкращий аеропорт на Близькому Сході - Міжнародний аеропорт Хамад», - прокоментувала комерційний директор Qatar Airways Group в Україні Галина Дурмуш.

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Qatar Airways нещодавно оголосила про відновлення виконання перельотів на Сейшели, починаючи з 15 грудня 2020 року. До кінця березня 2021 року у плани авіакомпанії входить відновлення польотів за 126 напрямками.