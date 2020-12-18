Bloomberg: ціна міді б’є рекорди – найбільша з 2013 року

За даними торгів, вперше з 2013 року ціна міді становить більше восьми тисяч доларів США за тонну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

На лондонській біржі вартість однієї тонни міді зросла на 1,4% - до 8 028 доларів, що є найвищим показником з 2013 року.

Водночас інші метали також зросли у ціні, зокрема алюміній - на 0,5%.

На думку аналітиків, ціна на мідь росте на тлі очікувань про її дефіцит, слабкий долар та роль металу у виробництві технологій для «зеленої» енергетики. Також велику роль відіграє збільшення попиту зі сторони Китаю, який починає демонструвати економічне відновлення під час пандемії коронавірусу.

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Банкіри й інвестори зазначають, що на початку сторіччя був схожий тренд з цінами на мідь, коли Пекін збільшив попит на цей метал.