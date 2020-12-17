Нацбанк відкликав ліцензії у восьми фінустанов

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання фінпослуг у восьми фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку на засіданні 11 грудня 2020 року ухвалив такі рішення:

відкликати усі наявні ліцензії у:

ТОВ «Кредитна установа «Кредит Комерц» (одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);

ТОВ «Сталь та Фінанси Бенк» (одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);

Кредитної спілки «Славутич-Кредит» (дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);

Кредитної спілки «Запоріжжя» (дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);

відкликати ліцензію на надання гарантій у:

ТОВ «Веллфін»;

ТОВ «Фінансова Компанія Трансфер Груп»;

ТОВ «ФК «Факторінгс»;

ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтек Меркурій».

У Нацбанку додатково повідомили, що станом на 30 вересня 2020 року зобов’язання Кредитної спілки «Славутич-Кредит» становили 585,4 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку), а її активи – 631,2 тис. грн (0,02% від загального обсягу ринку). Зобов’язання Кредитної спілки «Запоріжжя» становили 914,5 тис. грн (0,06% від загального обсягу ринку), а її активи – 1 414,8 тис. грн (0,05% від загального обсягу ринку).

Загальна частка активів шести фінансових компаній: ТОВ «Кредитна установа «Кредит Комерц», ТОВ «Сталь та Фінанси Бенк», ТОВ «Веллфін», ТОВ «Фінансова Компанія Трансфер Груп», ТОВ «ФК «Факторінгс» та ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтек Меркурій» становить 0,4% від загальних активів ринку.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.