Нацбанк відкликав ліцензії у восьми фінустанов
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку на засіданні 11 грудня 2020 року ухвалив такі рішення:
відкликати усі наявні ліцензії у:
- ТОВ «Кредитна установа «Кредит Комерц» (одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);
- ТОВ «Сталь та Фінанси Бенк» (одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);
- Кредитної спілки «Славутич-Кредит» (дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);
- Кредитної спілки «Запоріжжя» (дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту);
відкликати ліцензію на надання гарантій у:
- ТОВ «Веллфін»;
- ТОВ «Фінансова Компанія Трансфер Груп»;
- ТОВ «ФК «Факторінгс»;
- ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтек Меркурій».
У Нацбанку додатково повідомили, що станом на 30 вересня 2020 року зобов’язання Кредитної спілки «Славутич-Кредит» становили 585,4 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку), а її активи – 631,2 тис. грн (0,02% від загального обсягу ринку). Зобов’язання Кредитної спілки «Запоріжжя» становили 914,5 тис. грн (0,06% від загального обсягу ринку), а її активи – 1 414,8 тис. грн (0,05% від загального обсягу ринку).
Загальна частка активів шести фінансових компаній: ТОВ «Кредитна установа «Кредит Комерц», ТОВ «Сталь та Фінанси Бенк», ТОВ «Веллфін», ТОВ «Фінансова Компанія Трансфер Груп», ТОВ «ФК «Факторінгс» та ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтек Меркурій» становить 0,4% від загальних активів ринку.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.