АТ "Укрзалізниця" збирає пропозиції пасажирів щодо вигляду нових вагонів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт УЗ.

"Укрзалізниця врахує побажання пасажирів при замовленні нових вагонів. Усі охочі можуть оглянути наявні пасажирські вагони на виставці, що організована на Центральному залізничному вокзалі в Києві, та залишити свої відгуки для їх удосконалення", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця готує технічне завдання для замовлення пасажирських вагонів у 2021 році, які будуть закуплені за кошти державного бюджету.

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17 грудня до 20:00 усі охочі можуть потрапити всередину вагонів останньої модифікації та після цього взяти участь в анкетуванні. Це допоможе Укрзалізниці замовити вагони, які забезпечуватимуть нову якість подорожей.

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Публічний огляд вагонів триватиме до 20:00 у приміщенні Центрального залізничного вокзалу, арт-простір "Будівля багажного відділення з рампою, корпус В" (вхід з 14-ї платформи). Вхід вільний.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який враховує потреби перевізника у фінансуванні важливих проєктів з оновлення пасажирського залізничного рухомого складу та інфраструктури.