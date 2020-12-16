Заступник Кулеби запросив індійський бізнес інвестувати в економіку України

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік запросив індійський бізнес інвестувати в економіку України.

Про це Сенік сказав під час міжміністерської інтерактивної сесії 26-го Саміту партнерства, організованого Міністерством торгівлі й промисловості Індії та Конфедерацією індійської промисловості, передає Укрніформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Ключовими темами саміту стали стабілізація та відновлення економіки в часи пандемії COVID-19.

За словами Сеніка, ІТ, сільське господарство, інфраструктура і транспорт – це ті сфери, в яких Україна спільно з міжнародними партнерами може зробити внесок у глобальні зусилля з відродження світової економіки.

«Масштабна приватизаційна кампанія в Україні пропонує великі можливості для іноземних інвесторів, і ми вже маємо історії успіху на цьому напрямі», – підкреслив він.

Сенік подякував індійській стороні за надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

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У МЗС повідомили, що, за даними Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Республікою Індія у 2019 році становив 2,9 млрд доларів США. У 2020 році торговельно-економічна співпраця України та Індії зазнала спаду через пандемію COVID-19.

За результатами 9 місяців 2020 року загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Індією становив 1,86 млрд доларів США.

Фото: mfa.gov.ua