Рада ратифікувала Протокол щодо лібералізації автотранспортних перевезень із Британією

Верховна Рада ратифікувала Протокол про зміни до угоди між урядами України та Британії про міжнародні автотранспортні перевезення.

Відповідний законопроєкт (№0057) підтримали 329 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений документ розроблено з метою забезпечення виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності Протоколу між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення згідно із законодавством України.

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Протокол було підписано 7 червня 2019 року в Лондоні з метою активізації процесу лібералізації міжнародних вантажних автомобільних перевезень, а саме звільнення від дозволів для виконання міжнародних вантажних автомобільних перевезень для транспортних засобів Євро-5 та вище, в якому зацікавлена українська сторона.

Очікується, що ратифікація Протоколу призведе до сприятливих політичних, правових та соціально-економічних наслідків.

Протокол було розроблено у зв’язку з необхідністю вдосконалення договірно-правової бази та створення лібералізованого механізму регулювання відносин у галузі міжнародних автомобільних перевезень між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії та недопущення ситуації, яка склалася з дозволами Республіки Польща для українських перевізників.

Зазначається, що українські перевізники зацікавлені у виконанні перевезень, і враховуючи сприятливу політичну ситуацію та підтримку пропозиції української сторони в 2018 році щодо можливості здійснення міжнародних вантажних перевезень без дозволів, що надасть виключно позитивний імпульс для розвитку і товарообігу між нашими країнами, а також розвитку транспортного сектору.

Реалізація даного проєкту Протоколу надасть вітчизняним перевізникам нові можливості у здійсненні своєї діяльності. Крім того, Україна зможе залучити додаткові вантажопотоки, адже британські перевізники також зможуть виконувати перевезення до України без дозволів.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, міністр інфраструктури Владислав Криклій уточнив, що українські перевізники здійснюють близько 3 тис. поїздок до Великої Британії щороку. Але через процеси Brexit і Велика Британія, і країни ЄС ще не визначилися, як відбуватимуться перевезення у нових умовах. Тому українська сторона вже має переваги над перевізниками країн-членів ЄС у вигляді укладеного протоколу про бездозвільний проїзд.