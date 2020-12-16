Вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.
Таким чином, криптовалюта досягла найвищого показника за останні два тижні.
За даними порталу Coin Telegraph, Bitcoin вперше у своїй історії коштує більш як 20 тис. доларів США.
Експерти пояснюють збільшення вартості криптовалюти саме зростанням попиту на Bitcoin.
Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.