Вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin, за даними торгів, становить 20 тис. 345 доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

Таким чином, криптовалюта досягла найвищого показника за останні два тижні.

За даними порталу Coin Telegraph, Bitcoin вперше у своїй історії коштує більш як 20 тис. доларів США.

Експерти пояснюють збільшення вартості криптовалюти саме зростанням попиту на Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.

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Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.