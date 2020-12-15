Енергетичні реформи потрібні Україні для посилення нацбезпеки – конгресвумен США

Про це заявила в вівторок під час онлайн-конференції, організованої Фундацією США-Україна, американська конгресвумен Марсі Каптур, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Україна повинна посилити свою внутрішню стійкість. Це має включати розвиток стратегії національної безпеки, стратегії щодо інвестицій у чисту енергетику, а також власне виробництво енергії з різних джерел», - зазначила представниця Конгресу США.

Вона підкреслила, що енергетична безпека є одним із важливих компонентів національної безпеки України в умовах агресії з боку РФ. У цьому зв’язку Каптур нагадала, що Конгрес США у проєкті закону з оборонним бюджетом посилив санкції проти російського газопроводу Північний потік - 2, який будується в обхід України. Конгресвумен також висловила впевненість, що цей законопроєкт невдовзі буде прийнятий – незалежно від того, чи реалізує президент Трамп свій намір застосувати своє право вето.

Водночас Марсі Каптур наголосила на необхідності для України залучати іноземний капітал у сферу енергетики. Цьому також можуть посприяти реформи, а також конструктивний діалог України з ключовими міжнародними компаніями чистої енергії, щоби відновити інвестиційну привабливість та можливості ведення бізнесу в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня обидві палати Конгресу США узгодили проєкт закону з оборонним бюджетом. Документ, зокрема, передбачає санкції проти російських проєктів газопроводів «Північний потік – 2», а також допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів США.