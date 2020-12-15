Фонд гарантування виставляє на продаж пул активів Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продати на аукціоні пул активів ПУАТ «Фідобанк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що торги пройдуть 21 грудня за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

У складі пулу – 33 права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, які були укладені з суб`єктами господарювання та фізичною особою, а також понад 360 позицій дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю. Загальна сума заборгованості за ними становить 1,278 млрд грн.

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Раніше ці активи вже неодноразово виставлялися на продаж, як індивідуально, так і у складі пулів, але не знайшли свого покупця. Початкова ціна лоту – 227,2 млн грн.

Національний банк ухвалив рішення про віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних 20 травня 2016 року.