Середня зарплата за жовтень - 10,8 тисячі

Середня зарплата за жовтень - 10,8 тисячі

Укрінформ
Пенсійний фонд України затвердив середній показник заробітної плати за жовтень в сумі 10 887 гривень 46 копійок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ПФУ.

“Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2020 року в сумі 10 887 гривень 46 копійок”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, середній показник заробітної плати за вересень 2020 року, затверджений Пенсійним фондом України, становив 10 570 гривень 56 копійок.

Фото: НБУ

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