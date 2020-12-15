Середня зарплата за жовтень - 10,8 тисячі

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ПФУ.

“Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2020 року в сумі 10 887 гривень 46 копійок”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, середній показник заробітної плати за вересень 2020 року, затверджений Пенсійним фондом України, становив 10 570 гривень 56 копійок.

Фото: НБУ