Нафта дешевшає через карантин у Європі і прогноз ОПЕК
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,92 за барель, що на $0,37 (0,74%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $46,65 за барель, що на $0,34 (0,72%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $50,29 і $46,99 відповідно.
Лондон посилив режим блокувань, вимагаючи закриття барів і ресторанів, оскільки рівень зараження на COVID-19 продовжував різко зростати. Італія заявила, що розглядає можливість більш строгих обмежень на різдвяні канікули, в той час як більшість магазинів у Німеччині було наказано закрити до 10 січня зі слабкою перспективою послаблення локдауна на початку нового року. Все це обмежує попит на паливо.
Згідно з оновленим прогнозом ОПЕК, у 2021 році світовий попит на нафту зросте на 5,9 млн б/с, що на 0,35 млн б/с гірше прогнозу минулого місяця і становитиме 96,89 млн б /с. "Це відображає невизначеність щодо впливу COVID-19 на транспортне паливо в країнах ОЕСР у першому півріччі 2021 року. Крім того, хоча і в меншій мірі, низка прогнозів погоди передбачає більш м'яку, ніж зазвичай, зиму в північній півкулі, що чинить тиск на перспективи попиту на середні дистиляти", - пише ОПЕК.
Тим часом стало відомо, що засідання технічного комітету ОПЕК + (JTC) і міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), спочатку призначені на 16 і 17 грудня відповідно, перенесені на 3 і 4 січня відповідно.
У ході зустрічі всіх міністрів країн ОПЕК+ 3 грудня було вирішено щомісяця проводити міністерські зустрічі для вирішення питання про необхідність поступового нарощування видобутку з умовою, що щомісячні перегляди в першому кварталі не повинні перевищувати 0,5 млн б /с.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 50,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,32 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($50,29).