Нафта дешевшає через карантин у Європі і прогноз ОПЕК

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 15 грудня, через жорсткість карантинних заходів в Європі, а також погіршення прогнозу попиту ОПЕК на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,92 за барель, що на $0,37 (0,74%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $46,65 за барель, що на $0,34 (0,72%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $50,29 і $46,99 відповідно.

Лондон посилив режим блокувань, вимагаючи закриття барів і ресторанів, оскільки рівень зараження на COVID-19 продовжував різко зростати. Італія заявила, що розглядає можливість більш строгих обмежень на різдвяні канікули, в той час як більшість магазинів у Німеччині було наказано закрити до 10 січня зі слабкою перспективою послаблення локдауна на початку нового року. Все це обмежує попит на паливо.

Згідно з оновленим прогнозом ОПЕК, у 2021 році світовий попит на нафту зросте на 5,9 млн б/с, що на 0,35 млн б/с гірше прогнозу минулого місяця і становитиме 96,89 млн б /с. "Це відображає невизначеність щодо впливу COVID-19 на транспортне паливо в країнах ОЕСР у першому півріччі 2021 року. Крім того, хоча і в меншій мірі, низка прогнозів погоди передбачає більш м'яку, ніж зазвичай, зиму в північній півкулі, що чинить тиск на перспективи попиту на середні дистиляти", - пише ОПЕК.

Тим часом стало відомо, що засідання технічного комітету ОПЕК + (JTC) і міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), спочатку призначені на 16 і 17 грудня відповідно, перенесені на 3 і 4 січня відповідно.

У ході зустрічі всіх міністрів країн ОПЕК+ 3 грудня було вирішено щомісяця проводити міністерські зустрічі для вирішення питання про необхідність поступового нарощування видобутку з умовою, що щомісячні перегляди в першому кварталі не повинні перевищувати 0,5 млн б /с.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 50,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,32 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($50,29).