НБУ відніс «Місто Банк» до неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення ухвалене з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Проблеми з капіталом виникли через втрату одного з основних активів банку – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня.

Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ «Місто Банк» не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, правління Національного банку 15 грудня ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Це рішення, запевняють у НБУ, жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

«Незважаючи на ситуацію з «Місто Банком», наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню», – наголосив голова Національного банку Кирило Шевченко.

У НБУ повідомляють, що 78% вкладників АТ «Місто Банк» (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Як повідомлялося, головним акціонером АТ «Місто Банк» є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.