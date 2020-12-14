SkyUp виконає низку нерегулярних рейсів у Грузію, Узбекистан та Азербайджан
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт SkyUp.
«Протягом грудня та січня авіакомпанія SkyUp виконуватиме нерегулярні рейси за маршрутами Київ — Тбілісі — Київ, Київ — Ташкент — Київ та Київ — Баку — Київ», - йдеться у повідомленні.
Рейси Тбілісі — Київ заплановані 19, 26 та 30 грудня 2020 року; рейси Київ — Ташкент на 17, 24 грудня 2020 року і 6 та 20 січня 2021 року, рейси Ташкент — Київ відбудуться 17, 24 грудня 2020 року та 7 і 21 січня 2021 року; рейс Баку — Київ планується 28 грудня 2020 року.
Ціни на квитки стартують від 8 тис. 100 грн.
Водночас в авіакомпанії нагадали, що з 8 липня 2020 року в’їзд у Грузію передбачає відбуття власним коштом 8-денного обов’язкового карантину чи проходження кожні 72 години ПЛР-тестування. Дозволено в’їзд громадян України у справах бізнесу на запрошення грузинських компаній. Заява на отримання дозволу на в’їзд подається на урядовому сайті.
З 1 жовтня 2020 року для в’їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніш як за 72 години до прибуття в країну.
Після в’їзду в Україну не потрібно самоізолюватися чи здавати ПЛР-тест, якщо на дату вильоту країна вильоту перебуває у переліку «зелених» країн МОЗ України.
Разом із тим подорожувальникам потрібно мати страховий поліс, що передбачає лікування від COVID-19.
Напередодні вильоту слід перевірити актуальну інформацію про правила перетину кордонів в офіційних джерелах, зокрема на сайтах МЗС та МОЗ України.
Як повідомлялося, у грудні та січні авіакомпанія також виконає нерегулярні рейси до Чехії, Італії та Франції.