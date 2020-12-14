SkyUp виконає низку нерегулярних рейсів у Грузію, Узбекистан та Азербайджан

Авіакомпанія SkyUp у грудні та січні виконає низку нерегулярних рейсів до Грузії, Узбекистану та Азербайджану.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт SkyUp.

«Протягом грудня та січня авіакомпанія SkyUp виконуватиме нерегулярні рейси за маршрутами Київ — Тбілісі — Київ, Київ — Ташкент — Київ та Київ — Баку — Київ», - йдеться у повідомленні.

Рейси Тбілісі — Київ заплановані 19, 26 та 30 грудня 2020 року; рейси Київ — Ташкент на 17, 24 грудня 2020 року і 6 та 20 січня 2021 року, рейси Ташкент — Київ відбудуться 17, 24 грудня 2020 року та 7 і 21 січня 2021 року; рейс Баку — Київ планується 28 грудня 2020 року.

Ціни на квитки стартують від 8 тис. 100 грн.

Водночас в авіакомпанії нагадали, що з 8 липня 2020 року в’їзд у Грузію передбачає відбуття власним коштом 8-денного обов’язкового карантину чи проходження кожні 72 години ПЛР-тестування. Дозволено в’їзд громадян України у справах бізнесу на запрошення грузинських компаній. Заява на отримання дозволу на в’їзд подається на урядовому сайті.

З 1 жовтня 2020 року для в’їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніш як за 72 години до прибуття в країну.

Після в’їзду в Україну не потрібно самоізолюватися чи здавати ПЛР-тест, якщо на дату вильоту країна вильоту перебуває у переліку «зелених» країн МОЗ України.

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Разом із тим подорожувальникам потрібно мати страховий поліс, що передбачає лікування від COVID-19.

Напередодні вильоту слід перевірити актуальну інформацію про правила перетину кордонів в офіційних джерелах, зокрема на сайтах МЗС та МОЗ України.

Як повідомлялося, у грудні та січні авіакомпанія також виконає нерегулярні рейси до Чехії, Італії та Франції.