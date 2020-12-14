Уряд планує цього тижня виплатити зарплатні борги гірникам

На цьому тижні планується проведення виплат заборгованих заробітних плат шахтарям.

Про це сказав представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан на Погоджувальній раді у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього тижня планується здійснити виплати заборгованості по заробітних платах шахтарів вугільної галузі. Знову ж таки, відповідно до внесених парламентом змін до Держбюджету, 1, 4 млрд грн планується спрямувати на ці потреби", - наголосив Мокан.

За його словами, виплата заробітних плат гірникам знаходиться на особливому контролі в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»). Згідно зі змінами, у Державному бюджеті передбачено 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла.