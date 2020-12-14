Нафта дорожчає на тлі вакцинації та інцидентів на терміналах

Ціни на нафту піднімаються в понеділок, 14 грудня, на тлі схвалення американським регулятором вакцини від COVID-19 і серії інцидентів на нафтових об'єктах.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,33 за барель, що на $0,36 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $0,29 (0,62%) - до $46,86 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $49,97 і $46,57 відповідно.

Сполучені Штати почали кампанію вакцинації проти COVID-19. Це вселяє надію на те, що викликані пандемією обмеження можуть незабаром припинитися, і зросте попит з боку найбільшого в світі споживача нафти.

"Впровадження вакцин позитивно позначиться на попиті на автомобільне паливо, а зрештою, і на авіаційне паливо. Настільки істотний оптимізм, закладений у вартість нафти, я думаю, цілком обгрунтований", - зазначає глобальний стратег з нафтового ринку Axi Стівен Іннес.

Зростанню цін також сприяла заява судноплавної компанії Hafnia (Сінгапур) про те, що її нафтовий танкер BW Rhine був пошкоджений «невстановленим зовнішнім джерелом» під час розвантаження в порту «Джидда» в Саудівській Аравії.

Минулої неділі дві окремі пожежі сталися на експортному терміналі сирої нафти в Нігерії Qua Iboe і на нафтопроводі в Ірані. Обидва інциденти в основному були локалізовані.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,03 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($49,97).

Фото: Bloomberg