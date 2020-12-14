Нафта дорожчає на тлі вакцинації та інцидентів на терміналах
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,33 за барель, що на $0,36 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $0,29 (0,62%) - до $46,86 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $49,97 і $46,57 відповідно.
Сполучені Штати почали кампанію вакцинації проти COVID-19. Це вселяє надію на те, що викликані пандемією обмеження можуть незабаром припинитися, і зросте попит з боку найбільшого в світі споживача нафти.
"Впровадження вакцин позитивно позначиться на попиті на автомобільне паливо, а зрештою, і на авіаційне паливо. Настільки істотний оптимізм, закладений у вартість нафти, я думаю, цілком обгрунтований", - зазначає глобальний стратег з нафтового ринку Axi Стівен Іннес.
Зростанню цін також сприяла заява судноплавної компанії Hafnia (Сінгапур) про те, що її нафтовий танкер BW Rhine був пошкоджений «невстановленим зовнішнім джерелом» під час розвантаження в порту «Джидда» в Саудівській Аравії.
Минулої неділі дві окремі пожежі сталися на експортному терміналі сирої нафти в Нігерії Qua Iboe і на нафтопроводі в Ірані. Обидва інциденти в основному були локалізовані.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,03 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($49,97).
Фото: Bloomberg